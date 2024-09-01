كشف تفاصيل جريمة قتل ذو الفقار في جبلة والقبض على الفاعلين

من خلال التحقيقات التي أجراها فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول جريمة قتل الضحية (ذو الفقار . خ)، الذي عُثر على جثته مصابة بطلق ناري ومُلقاة على جانب أوتستراد (جبلة ــ اللاذقية) بجوار نهر (الشراشير)، اشتبهت السلطات بشخصين هما (فؤاد . ق) و(علي . ح).

تم إلقاء القبض عليهما في منطقة جبلة، وتم حجز سيارة من نوع (بيجو) كان المقبوض عليه الأول قد استأجرها.

خلال التحقيق ومواجهة المتهمين بالأدلة، اعترفا بارتكابهما جريمة القتل بحق الضحية.

وفقاً للاعترافات، قاما باستدراج الضحية من منزله باستخدام السيارة المذكورة بحجة تسوية خلاف شخصي بين (علي) والضحية.

قام (علي) بتلقيم مسدس كان بحوزته وأطلق النار على رأس الضحية، مما أدى إلى سقوطه أرضاً.

ثم قام بضربه وإهانته قبل أن يشترك مع (فؤاد) في حمل الجثة ووضعها في السيارة.

بعد ذلك، قاما بإخفاء الجثة بين الأعشاب ورمي أغراض الضحية بالقرب من جسر القطار.

للتأكد من وفاة الضحية، أطلق (علي) النار مرة أخرى باتجاه قلبه.

بعد ارتكاب الجريمة، توجه المتهمان إلى منزل (فؤاد) حيث قاما بتفكيك المسدس إلى أجزاء وتكسيره ورميه في نهر الفوار، ثم نظفا السيارة من آثار الدماء.

بناءً على إرشاد المتهمين، تمكنت السلطات من العثور على بقايا أداة الجريمة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص لينالا عقابهما العادل.

وزارة الداخلية