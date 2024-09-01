مقتل ثلاثة ضباط إسرائيليين غرب الخليل

01-09-2024

مقتل ثلاثة ضباط إسرائيليين غرب الخليل

قتل ثلاثة ضباط إسرائيليين اليوم جراء عملية بطولية نفذها مقاومون فلسطينيون غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن فلسطينيين أطلقوا الرصاص على سيارة شرطة إسرائيلية غرب مدينة الخليل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة ضباط قبل أن يتمكنوا من الانسحاب من المكان.

وكان الاحتلال اعترف أمس بمقتل أحد جنوده وإصابة آخرين في معارك مع المقاومة الفلسطينية بحي الجابريات بمدينة جنين بالضفة الغربية.

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