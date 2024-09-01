حالة الطقس 1/9/2024

يكون الجو اليوم صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وسديميا مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فيما يكون الجو ليلاً معتدلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كليو متراً في الساعة، وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية، تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، ويكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وشهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 11.5 مم في الشيخ بدر بطرطوس .

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات الأمطار الهاطلة في المزيرعة بمحافظة اللاذقية 10 مم، وفي صلنفة 6 مم، وفي طرطوس بلغت كمية الهطول في دريكيش 5 مم، وفي حمام واصل 4.5 مم.