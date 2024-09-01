موسكو: ليس لدينا خطط لمهاجمة أراضي الناتو

جددت روسيا التأكيد على عدم امتلاكها أي خطط لمهاجمة أراضي دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها: “يزعم مسؤولون عسكريون ألمان رفيعو المستوى أن روسيا ” قد تهاجم” أراضي الناتو في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، ونحن من جانبنا نشير مرة أخرى إلى أن بلادنا ليس لديها مثل هذه الخطط”.

وأضافت الوزارة تعليقاً على بناء قاعدة عسكرية في ليتوانيا، حيث سيتمركز جنود الجيش الألماني: “نؤكد باستمرار أن زيادة النشاط والإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه بالقرب من الحدود الروسية أمر استفزازي”.

وتابعت: “هذا ينطبق أيضاً على النشر المخطط للواء من الجيش الألماني على الأراضي الليتوانية، حيث يتم بناء قواعد عسكرية من أجله”.

وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات الناتو في أوروبا، وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة الأوروبية.