العدوان الإسرائيلي مستمر على جنين

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت وكالة وفا أن العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، أسفر عن استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بالممتلكات والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتا المياه والكهرباء.

ولا تزال قوات الاحتلال تفرض حصاراً مشدداً على المدينة ومخيمها، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، وداهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فساداً وخراباً، وأخضعت الفلسطينيين للتحقيق الميداني ونكلت بهم.