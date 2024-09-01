العثور على طفلة  متوفاة غرقاً ببركة الري بريف اللاذقية 

أكد المهندس سليم صقر رئيس بلدية فديو بريف االاذقية العثور على الطفلة لونا آصف سليطين، وهي يتيمة الأب، بعمر سنتين، متوفاة غرقاً ببركة مياه، مشيراً إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان الطفلة أمام منزل ذويها الذي يقع بجانب قناة الري منذ الساعة الثانية عشرة، ليبدأ الأهالي البحث عنها بالجوار، وقد تم الطلب من مديرية الموارد المائية إيقاف ضخ المياه ليظهر جثمانها حوالي الساعة الرابعة عصراً على سطح مياه بركة مياه الري التجميعية وعلى بعد حوالي ٢٠٠ م من منزلها.

هذا وتم نقل جثمان الطفلة للمشفى، وبانتظار تقرير الطبيب الشرعي، والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة من قبل الجهات المختصة.

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