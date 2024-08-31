تنين بحري خفيف يضرب قرية البصة بريف اللاذقية

قال مصدر في المديرية العامة للموانئ إن تنيناً بحرياً ضعيف الشدة ضرب قرية البصة بريف اللاذقية صباح اليوم مخلفاً أضراراً مادية بسيطة.

وبيّن المصدر أن الأضرار اقتصرت على بعض خيم القصب والكراسي البلاستيكية الموجودة على الشاطئ في قرية البصة.

بدوره، أوضح مصدر محلي في القرية أن الأضرار الناتجة عن التنين شملت 3 خيم من القصب الموجودة على شاطئ البحر، مشيراً إلى حركة الرياح القوية صباح اليوم أدت إلى سقوط الخيم القصبية وتطاير عدد من الكراسي البلاستيكية الموجودة في المكان.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن حدوث تنين بحري قوي في قرية البصة مخلفاً أضرار مادية في المكان.