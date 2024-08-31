مجهولون يغتـالون رامز الزرزور في درعا

قُتل رامز الزرزور، أحد مؤسسي اللجان الشعبية المرتبطة في مدينة درعا، نتيجة استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين في بلدة عتمان شمال المدينة، مساء الأربعاء.

وذكرت مصادر اعلامية محلية أن الزرزور تعرّض لإطلاق نار مباشر أثناء عودته من تحكيم مباراة كرة قدم في بلدة عتمان، حيث كان المهاجمون يستقلون دراجة نارية على الطريق الواصل بين بلدة عتمان ومدينة درعا.

الزرزور، المنحدر من منطقة وادي العيون في ريف حماة، كان قد انتقل للإقامة في مدينة درعا منذ عام 2011 بعد مغادرته بلدة اليادودة.

كما أوضحت مصادر متطابقة أن الزرزور كان قد اشتهر في السنوات الأخيرة في مجال كرة القدم، حيث عمل سابقاً مع “نادي الشعلة” الرياضي بدرعا، قبل أن يصبح حكماً رياضياً في مباريات كرة القدم.

ويعد الزرزور إلى جانب أشقائه من مؤسسي اللجان الشعبية في مدينة درعا.

وكالات