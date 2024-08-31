أفضل 10 دول بالعالم للاستثمار في 2024

في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية التي تشهدها العديد من دول ومناطق العالم، أصبح من الضروري أن يختار المستثمرون بعناية وجهاتهم الاستثمارية والدول التي يضعون فيها أموالهم.

بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضًا عالميًا بنسبة 2% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

ورغم ذلك، شهد العام الجاري تراجعًا في معدلات التضخم وعودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها، واقتربت مؤشرات الأسهم الرئيسية من مستوياتها القياسية، مما يشير إلى عودة السيولة في الأسواق.

تتمتع الدول الرائدة في الاستثمار لعام 2024 بعدة خصائص مشتركة، من أبرزها الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض مخاطر الصراع. على سبيل المثال، تقدم دول مثل سنغافورة وإندونيسيا بيئة مستقرة بعيدًا عن مناطق النزاع، مما يجعلها وجهات استثمارية مميزة في ظل الاضطرابات العالمية، وفقًا لمنصة “إنفيست آسيان”.

في آسيا، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مثل إندونيسيا والصين وماليزيا والفلبين خلال العام الماضي، بينما شهدت دول الاتحاد الأوروبي تراجعًا بنسبة 4%، وهو الانخفاض السنوي الأول منذ عام 2020، وفقًا لدراسة “جاذبية أوروبا” الصادرة عن شركة “إرنست آند يونغ”.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يمثل ثالث أقوى اقتصاد عالميًا، ويتميز بقاعدة صناعية متنوعة وبنية تحتية قوية، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى حاجة أوروبا لإعادة التفكير في سياساتها الاقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

فقد انخفضت حصة أوروبا من الإنتاج الصناعي العالمي من 21% إلى أقل من 15% بين عامي 2001 و2021.

كما قُدرت منظمة “أونكتاد” انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوروبا بنسبة 20% في عام 2023، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 2%، وفي الصين بنسبة 8%، وفي آسيا بنسبة 17%.

في هذا التقرير، نستعرض أفضل 10 دول للاستثمار على مستوى العالم لعام 2024، وفقًا لمجلة “سي إيه أو وورلد”.

تشمل المعايير المستخدمة في التصنيف مستويات الفساد، الحرية الشخصية والتجارية، جودة القوى العاملة، حماية المستثمرين، تطوير البنية التحتية، السياسات الضريبية، جودة الحياة، الكفاءة البيروقراطية، والاستعداد التكنولوجي.

تشير القائمة إلى تقدم الدول الآسيوية وتراجع دول الاتحاد الأوروبي، مع غياب الدول العربية عن المراكز العشرة الأولى، حيث تحتل الإمارات المركز الـ15 عالميًا، تليها سلطنة عمان في المركز 21، والبحرين في المركز 43، والسعودية في المركز 54. كما تراجعت إسرائيل إلى المركز 25 بسبب عدوانها المستمر على الأراضي الفلسطينية وهروب الاستثمارات.

أفضل 10 دول للاستثمار في العالم عام 2024:

سنغافورة: تتصدر القائمة بفضل بيئتها الاستثمارية المستقرة، وانخفاض مستويات الفساد، والبنية التحتية المتطورة.

المملكة المتحدة: تواصل جذب الاستثمارات بفضل بيئتها القانونية الراسخة وموقعها كمركز مالي عالمي.

تايوان: تشتهر بالابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعد وجهة رئيسية للاستثمار في شرق آسيا.

الهند: توفر فرصًا استثمارية كبيرة رغم تحديات البيروقراطية والبنية التحتية.

إندونيسيا: صاعدة كلاعب رئيسي في اقتصاد جنوب شرق آسيا، مع مشاريع بنية تحتية طموحة.

إسبانيا: تعد بوابة أوروبا الغربية وتوفر سوقًا ناضجة وفرصًا للنمو.

أستراليا: تتميز باقتصاد مستقر وموارد طبيعية وفيرة، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار.

بولندا: أصبحت مركزًا رئيسيًا للتصنيع والخدمات في شرق أوروبا.

الفلبين: تقدم فرصًا كبيرة للمستثمرين بفضل سوقها الاستهلاكية المتنامية وبيئتها الاستثمارية المحسنة.

الولايات المتحدة الأمريكية: تحافظ على مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية بفضل اقتصادها القوي والمبتكر.

الجزيرة