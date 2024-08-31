إدخال طائرة إف-22 رابتور في أعمال الجيش الأمريكي في المنطقة

أعلن الجيش الأمريكي عن استعداد الطائرة المقاتلة “إف-22 رابتور” للإقلاع في منطقة الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي هناك، مع تصاعد التوترات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، عبر منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) يوم الخميس، أن “مقاتلات إف-22 رابتور جاهزة للإقلاع ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية”.

كما نشرت صورة لإحدى الطائرات من هذا الطراز دون الإشارة إلى الموقع المحدد في الشرق الأوسط الذي تستعد فيه للإقلاع.

في بداية آب، كشفت القيادة المركزية عن وصول هذه الطائرة إلى المنطقة كجزء من تعزيزات عسكرية أمريكية، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن وصول هذه الطائرات يمثل جزءاً من جهود الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الأمريكي عن وصول حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” والمدمرات المرافقة لها إلى الشرق الأوسط.

وأشارت “سنتكوم” إلى أن هذه الحاملة مجهزة بمقاتلات “إف-35C” و”F/A-18 Block III”، وأنها تمثل القوة الضاربة للمجموعة الضاربة الثالثة، مدعومة بالأسطول المدمر 21 وجناح حامل الطائرات CVW-9.

وأضافت القيادة المركزية أن الهدف من إرسال “أبراهام لينكولن” هو الحفاظ على وجود قوة ضاربة في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الاستعدادات لنشر دفاعات صاروخية باليستية إضافية.

وجاءت هذه التحركات بعد اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب، إسماعيل هنية، في طهران.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده ستدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي هجوم. من جانبها، تعهدت إيران بالرد المباشر على إسرائيل عقب اغتيال هنية خلال زيارته إلى طهران.

عربي 21