حلب: الدولارات المزورة تأتي مع شحنات الالبسة

31-08-2024

حلب: الدولارات المزورة تأتي مع شحنات الالبسة

في سياق ملاحقة مروجي العملات المزورة، تلقى فرع الأمن الجنائي في حلب معلومات تفيد بقيام شخص مجهول يقيم خارج البلاد بإرسال عملات نقدية أجنبية مزورة إلى المدينة بهدف ترويجها.

وبعد جهود متابعة وتقصي المعلومات، تمكنت الجهات المختصة من ضبط 50 ورقة نقدية مزورة من فئة 50 دولار، كانت مخبأة بشكل متقن داخل قطعة ملابس تم شحنها إلى حلب.

كما أسفرت التحقيقات عن توقيف شخصين متورطين في هذه العملية.

ومع توسيع نطاق التحقيق، تم التعرف على هوية المصدر الرئيسي للعملات المزورة المقيم خارج البلاد، وإصدار مذكرة بحث بحقه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية

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