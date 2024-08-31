واشنطن بلا حاملات طائرات في المحيطين الهندي والهادئ

ذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أن الجيش الأمريكي يواجه للمرة الأولى منذ عقود غياب حاملة طائرات في المحيطين الهندي والهادئ، مما يثير القلق في ظل تصاعد التوترات مع الصين حول الجزر المتنازع عليها بين الصين وتايوان في بحر الصين الجنوبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أمرت مؤخراً بنقل حاملة الطائرات “يو أس أس أبراهام لينكولن” بسرعة من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، تحسباً لأي تصعيد محتمل مع إيران، على خلفية التوترات الناجمة عن اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

كما تم إرسال حاملة الطائرات “يو أس أس ثيودور روزفلت” إلى الشرق الأوسط، حيث تتواجد حالياً السفينتان الحربيتان في خليج عمان، وفقاً لبيان صادر عن البحرية الأمريكية.

هذا الانتقال ترك الولايات المتحدة دون حاملة طائرات في المحيط الهادئ للمرة الأولى منذ عام 2001، وهو ما وصفه جيم فانيل، المدير السابق للاستخبارات في أسطول المحيط الهادئ، بأنه “أمر خطير”.

وأشار فانيل إلى أن غياب حاملة الطائرات يرسل رسالة واضحة إلى الصين من إدارة بايدن – هاريس بأن الولايات المتحدة قد لا تتدخل لحماية مصالحها الوطنية في آسيا أو مصالح حلفائها مثل اليابان وتايوان والفلبين.

من جهة أخرى، أكدت البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات “يو أس أس جورج واشنطن”، المتمركزة في سان دييغو، ستتجه إلى اليابان لتغطية هذا الفراغ، لكنها لن تصل إلى موقعها حتى الشهر المقبل.

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