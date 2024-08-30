ما الذي سقط في بادية دير الزور؟

بعد ساعات من الإعلان عن سقوط أو إسقاط طائرة مسيرة في بادية أبو خشب بمحافظة دير الزور السورية، وردت أنباء عن سقوط جسم طائر مجهول بالقرب من منطقة البوليل في بادية دير الزور، شرقي سورية.

وبعد وقت قصير من انتشار صور الحطام، بدأت تتضارب الأنباء حول ما حدث على بعد كيلومترات جنوب مدينة دير الزور.

أفادت مصادر محلية بأن طائرة أميركية مسيرة سقطت، وكانت قد نفذت غارات جوية في منطقة البوليل، وهي نفس المنطقة التي شهدت اشتباكات مع قوات “قسد” في وقت سابق من هذا الشهر.

رغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، نقلت بعض المصادر المحلية ومواقع إيرانية أنباء عن سقوط طائرة حربية أميركية في المناطق التي تسيطر عليها القوات السورية شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، نقلاً عن شبكة “الميادين”، أن طائرة مقاتلة أميركية تحطمت في منطقة دير الزور بسبب خلل فني، وتم إنقاذ طاقمها.

وزعمت بعض التقارير أن هذه المقاتلة سقطت في منطقة تخضع لسيطرة فصائل سورية في ريف دير الزور.

لكن، مع ظهور لقطات الحطام ومقاطع الفيديو، تبين أن الحطام لا يتطابق مع حطام طائرة مقاتلة كبيرة الحجم.

بدا واضحاً أن الجسم الطائر الذي تم استهدافه قد هبط بمظلة برتقالية اللون.

وفقاً لخبراء عسكريين، فإن حجم وشكل المظلة لا يتطابقان مع مظلات الطيارين الحربيين أو القوات المحمولة جواً، حيث تكون مظلة الطيار المقاتل أكبر بكثير وتأتي على شكل قبة.

فيما ذكرت بعض المصادر أن الطائرة التي سقطت ربما تكون طائرة مسيرة إيرانية من نوع “مهاجر”، إلا أن هوية الجسم الطائر الذي سقط في المنطقة لا تزال غير مؤكدة.



وكالات