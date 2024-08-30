قطع رأس مواطن سوري في السعودية بتهمة مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان يوم الأربعاء عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن سوري في منطقة الجوف.

وأوضحت الوزارة أن المواطن السوري، هلال حمادة السلامة، تورط في تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة. وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأثبتت التحقيقات تورطه في الجريمة.

وأضاف البيان أنه بعد إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت التهم الموجهة إليه وتنفيذ عقوبة القتل تعزيراً.

وقد تم تأكيد الحكم بعد استئنافه، وأيدته المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعاً.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم تنفيذ الحكم يوم الأربعاء، 28 أغسطس، في منطقة الجوف.

وأكدت الوزارة على التزام حكومة المملكة بحماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، وتطبيق أشد العقوبات بحق المهربين والمروجين، لما تسببه هذه الجرائم من أضرار جسيمة على الأفراد والمجتمع.

كما حذرت الوزارة كل من يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.