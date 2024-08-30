صاحب مزرعة يقتل شخص عن طريق الخطأ ويتفق مع الناطور على تسليم نفسه بدلاً عنه

نتيجة التحري والتحقيق حول مقـ.تل المغدور (حبيب . ا) ضمن مزرعة في بلدة دروشا بريف دمشق وقيام ناطور المزرعة المدعو (عبد الرحمن . س) بتسليم نفسه إلى مركز شرطة خان الشيح مدعياً أنه من قام بإطـ.ـلاق النـ.ار من مسـ.دس حـ.ربي وقـ.تل المغدور عن طريق الخطأ أثناء تواجدهم ضمن المزرعة، وقيام صاحب المزرعة ومالك المسـ.دس المدعو (عبد العزيز . ظ) بتسليم نفسه بنفس الوقت إلى مركز شرطة المعضمية مدعياً أنه لم يكن متواجد ساعة وقوع الجـ.ريمة.

ومن خلال التوسع بالتحقيق معهما من قبل فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق اعترف صاحب المزرعة المذكور أنه هو من أقدم على قـ.تل المغدور عن طريق الخطأ أثناء اختباره المسـ.دس الحـ.ربي العائد له ،وأنه اتفق مع ناطور المزرعة على أن يسلم نفسه بدلاً عنه مقابل متابعة وضعه قضائياً وإخراجه من السجن ودفع الدية وتعهده له برعاية أسرته خلال فترة توقيفه، حيث قام الناطور بتسليم نفسه مع المسـ.دس الحـ.ربي المستخدم بالجـ.ريمة إلى مركز الشرطة لإبعاد الشبهات عن صاحب المزرعة، وبالتحقيق مع الناطور أكد ما جاء بأقوال صاحب المزرعة.

التحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية