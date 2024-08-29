29-08-2024
غرامات وإغلاق لـ 10 أيام.. جمعية الصاغة: ضرورة التزام الحرفيين بالربط الإلكتروني
أكدت جمعية الصاغة بدمشق على ضرورة التزام بائعي الذهب (المفرق) بالربط الإلكتروني وإعطاء فاتورة نظامية عليها QR وختم الجمعية واستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضحت الجمعية في منشور لها على "فيسبوك" أن أي مخالفة ستعرض الحرفي للغرامة المالية وإغلاق المحل لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أن دوائر المالية ستقوم بالتجوال على الفعاليات لمراقبة عمليات الربط الالكتروني واستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي.
واستقر الذهب اليوم في السوق المحلية عند الارتفاع الأخير، والذي وصل خلاله سعر مبيع الغرام عيار 21 إلى مليون و25 ألف ليرة، وعيار 18 منه إلى 878 ألف و517 ليرة.
وفي النشرة ذاتها، وصل سعر مبيع الأونصه إلى 36 مليون و900 ألف ليرة، والليرة الذهبية إلى 8 ملايين و425 ألف ليرة.
الوطن أون لاين
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