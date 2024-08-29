بغرامات ١.٣ مليار ليرة.. تموين ريف دمشق تضبط إتجاراً بـ ٨٠ ألف ليتر مازوت زراعي
كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تواصل بالتعاون مع مديرية الزراعة متابعة توزيع المحروقات على الفلاحين بهدف وصول المادة إلى مستحقيها.
وفي إطار مراقبة وتسليم المازوت الزراعي للأخوة الفلاحين في محافظة ريف دمشق نظمت ١٧٣ ضبطاً بمخالفة الاتجار بالمازوت الزراعي لغير الغاية المخصصة له بكميات قدرها ٨٠ ألف ليتر.
وبلغت قيمة الغرامات للمخالفين حوالي المليار و ٣٠٠ مليون ل.س وإحالة الضبوط المنظمة للقضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
مدير حماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر قال في تصريح لـ"الوطن": "خلال المتابعة والتعاون اللحظي مع مديرية الزراعة اكتشفنا استجراراً من البعض لم يقوموا باستخدامها في الزراعة كما هو مخصص وإنما تم بيعها بالسوق السوداء مستغلين الفارق السعري الكبير بين الزراعي والسوق السوداء".
الوطن أون لاين
إضافة تعليق جديد