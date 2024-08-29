إحالة وزير سابق ورجل أعمال إلى الجنايات

أحالت جهات التحقيق في الكويت وزير المالية السابق، أنور المضف، ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من المال العام.

تعود القضية إلى دعوى عمالية مرفوعة من شركة كبرى تساهم فيها الدولة، حيث كان الوزير السابق يشغل منصب الرئيس التنفيذي. وفقاً للاتهامات، قام الوزير السابق بتوقيع عقد يتضمن مزايا مالية دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وذلك بالتعاون مع نائب رئيس الشركة.

وذكر حساب “المجس” الكويتي على منصة “إكس” أن رجل الأعمال، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ساهم في تمكين الوزير السابق من الاستيلاء على المبلغ المذكور.