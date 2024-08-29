ضوا: يعلق على اعتقال فرنسا لمالك “تلغرام”

اعتبر أحمد ضوا، معاون وزير الإعلام السوري، أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى للتدخل في تطبيق “تلغرام” وإملاء التوجيهات عليه.

وأوضح ضوا أن رفض مؤسس التطبيق بافل دوروف لهذه الضغوط جعله هدفاً للاستهداف والمتابعة.

وأضاف ضوا أن التوجهات الأمريكية وتبعية الدول الأوروبية للضغوط الأمريكية تتدخل في كيفية بث الآراء والإعلام.

وأشار إلى أن اعتقال فرنسا لدوروف يبدو كأنه محاولة للضغط عليه لتحقيق أهداف سياسية خاصة بها وإجباره على تنفيذ مطالب الدول الغربية.

وقال ضوا إن “تلغرام” بدأ عمله بعد “فيسبوك” و”إكس”، وهو يوفر للمستخدمين حرية أكبر دون تدخل في سياسات الدول أو ما يكتبونه على التطبيق.

وأوضح أن الدول الغربية لا ترتاح للانتشار السريع للتطبيق وبلوغه نحو مليار مستخدم تقريباً.

وأشار ضوا إلى أن الاتهامات الموجهة للتطبيق يمكن أن توجه إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعاني من نفس المشكلات.

وأضاف أن هذه الاتهامات تحمل طابعاً سياسياً، وأن هناك محاولات لتحويل “تلغرام” إلى أداة تخدم مصالح الدول الغربية في نشر القيم الغربية وتعزيز الفوضى.

وفيما يتعلق بحرية الإعلام، أشار ضوا إلى أن الولايات المتحدة تروج لحرية الإعلام ولكنها في الواقع تفرض قيوداً على وسائل الإعلام التي تتعارض مع مصالحها.

وأكد أن الدول الغربية تقوم أحياناً بإغلاق القنوات والمصادر الإعلامية التي لا تتماشى مع سياساتها، وذلك تحت ذريعة القوانين والإجراءات الغربية.

سبوتنيك عربي