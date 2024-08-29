ما قصة توقيف مهجرين سوريين عادوا الى البلاد؟

خلال لقائه مع السفراء ورؤساء البعثات، تناول وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون عدة مواضيع تتعلق بجواز السفر الإلكتروني، الفيزا الإلكترونية، والإجراءات التي تتخذها الوزارة بخصوص ملف المهجرين العائدين.

وفي رده على سؤال حول ما يُثار بشأن توقيف سوريين مهجرين عادوا إلى البلاد، قال اللواء الرحمون: “طرحت العديد من المنظمات الدولية هذا السؤال، وطُلب منا تقديم اسم واحد من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن لم تقدم أي منظمة اسماً محدداً”.

وأكد اللواء الرحمون أنه لا يوجد أي سوري تم توقيفه بعد أن قام بتسوية وضعه بشكل كامل.

الوطن