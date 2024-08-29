ارتفاع صادرات السعودية من التمور بنسبة 9.9% خلال النصف الأول

شهدت صادرات التمور السعودية نمواً بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 751 مليون ريال، مقارنةً بـ 683 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023، وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للنخيل والتمور.

وشهدت صادرات التمور السعودية نمواً ملحوظاً في عدد من الدول خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100% في بعض الدول مثل البرازيل، النرويج، إيطاليا، وكندا.

وفيما يتعلق بدول أخرى، ارتفعت قيمة صادرات التمور إلى ألمانيا بنسبة 91.5%، وكوريا الجنوبية بنسبة 72%، وإندونيسيا بنسبة 50.1%.

كما سجلت السويد زيادة بنسبة 43.7%، وماليزيا بنسبة 32.6%، والمملكة المتحدة بنسبة 29.7%. أما في المغرب، فقد بلغت نسبة الزيادة 25.3%، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.1%.

ويعزى هذا الارتفاع في صادرات التمور السعودية إلى الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع النخيل والتمور، والدور الفعّال الذي يقوم به المركز الوطني للنخيل والتمور لتعزيز تنافسية التمور السعودية في الأسواق العالمية.

ويعكس هذا الإنجاز التزام المصدّرين السعوديين بتقديم منتجات عالية الجودة، مما يعزز مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في تصدير التمور على مستوى العالم.

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