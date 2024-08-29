لتحويل الدعم السلعي إلى نقدي: 500 ألف حساب مصرفي جديد في سوريا 

أعلن مصرف سورية المركزي عن فتح نحو 500 ألف حساب مصرفي جديد لدى المصارف السورية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحويل الدعم السلعي إلى نقدي. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية صرف الدعم لجميع المستفيدين عبر الحسابات المصرفية، مما يسهم في تحسين فعالية توزيع المساعدات وتحقيق الشفافية المالية.

المركزي أشاد بعمله وعدّد تفاصيله وبنوده تفصيليا، مبينا في بيان له أن العمل تم مع وزارة الاتصالات والتقانة على تجهيز البيانات التفصيلية للحسابات المصرفية للأفراد للبدء ببناء قاعدة البيانات الخاصة بمنصة الحسابات المصرفية مبينا أن قاعدة البيانات قد سُلِّمَت للشركة التي تتولى تطوير المنصة ليصار إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق تلك المنصة عند جاهزيتها.

وبحسب المركزي فهو يساهم في تنفيذ التوجه الحكومي لإحلال الدعم النقدي بشكل مباشر محل الدعم المادي من خلال إجراءات عدة بالتشارك مع توليفة من الجهات الحكومية التي تتولى الملف بشكل رئيسي، واصفا ما يقوم به بالقرارات والتعليمات التي من شأنها تعزيز النفاذ المالي ونشر الوعي المصرفي -في إطار عمل المصارف والمتعاملين على حد سواء- لتمكين المواطنين بسهولة من فتح حسابات مصرفية لاستخدامها في كافة التعاملات المالية ولا سيما في المرحلة الحالية لاستقبال مبالغ الدعم عند إقرار الآلية الخاصة بذلك.