السلطات اللبنانية تخلي النازحين السوريين من كفر حبو بالضنية

قامت السلطات الأمنية اللبنانية بإخلاء إحدى البلدات في شمال لبنان من النازحين السوريين، بعد أن وجهت إليهم تحذيرات بضرورة إعادة العقارات التي يشغلونها إلى أصحابها اللبنانيين.

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان لها أنه “تنفيذاً لقرارات الحكومة اللبنانية، وبعد إنذارات سابقة وجهتها مديرية أمن الدولة في الشمال إلى النازحين السوريين في بلدة كفرحبو في الضنية، تم إجلاء جميع النازحين السوريين غير الشرعيين في البلدة، وختم منازل الذين رفضوا الالتزام بالقرار بالشمع الأحمر”.

ومن الجدير بالذكر أن اللاجئين السوريين بدأوا بالتدفق إلى لبنان منذ عام 2011، عبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي إطار جهودها لتنظيم وجود السوريين في لبنان، قامت وزارة الداخلية بتكليف المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين داخل نطاقها، والتشدد في مراقبة مواقع إقامتهم وعملهم، مع رفع تقارير دورية كل 15 يوماً حول الإجراءات المتخذة لقمع المخالفات وإزالة التعديات.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثف الأمن العام اللبناني من حملاته وإجراءاته لمواجهة الاقتصاد الموازي والانتهاكات المتعلقة بالعمالة والإقامة، مما أسفر عن توقيف الآلاف وإغلاق مئات المؤسسات المخالفة.

روسيا اليوم