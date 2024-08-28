الصحة العالمية تطلق حملة لوقف انتشار جدري القردة

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم خطة مدتها ستة أشهر للحد من انتشار جدري القردة، والتي تهدف إلى تعزيز جهود المراقبة والوقاية وزيادة عدد الموظفين في الدول المتأثرة.

الخطة، التي ستنفذ بين سبتمبر وفبراير المقبل، تتطلب تمويلاً قدره 135 مليون دولار، وتركز بشكل خاص على تحسين الوصول العادل إلى اللقاحات، خصوصاً في الدول الإفريقية الأكثر تضرراً.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه يمكن السيطرة على تفشي جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، مشيراً إلى أن المنظمة قد زادت من عدد موظفيها في هذه الدول.

وقد صنفت منظمة الصحة العالمية في منتصف أغسطس تفشي جدري القردة كحالة طوارئ صحية عالمية. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعد الأكثر تضرراً، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

ووفقاً للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض، تم حتى يوم الخميس تسجيل أكثر من 21,300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها، مع 590 حالة وفاة في 12 دولة إفريقية خلال هذا العام.

جدير بالذكر أن جدري القردة ينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات المسببة للجدري، ولكنه يسبب أعراضاً أخف مثل الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، وينتشر عادة من خلال ملامسة الجلد، بما في ذلك الاتصال الجنسي. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تظهر بثور على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.

روسيا اليوم