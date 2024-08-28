8 حرائق خلال 24 ساعة في اللاذقية

أفاد المقدم مهند جعفر، قائد فوج الإطفاء في اللاذقية بأنه تم إخماد ثمانية حرائق خلال الـ24 ساعة الماضية، مع اقتصار الأضرار على الممتلكات دون وقوع إصابات بشرية.

وأوضح جعفر أن أحد الحرائق نتج عن انفجار خط توتر كهربائي خلف السكن الجامعي في مدينة اللاذقية، مما أدى إلى وميض واشتعال النيران في منطقة عشبية، وتمت السيطرة عليها بسرعة.

وأشار إلى أن أربعة حرائق أخرى اندلعت في مناطق متفرقة بسبب اشتعال مساحات عشبية، منها دوار الجامعة، مزار القطرية، طريق القصر، وحي المارتقلا، إضافة إلى حريق قمامة عند شارع بورسعيد.

كما تم إخماد حريقين ناتجين عن أعطال كهربائية، أحدهما في خزان كهربائي بحي الطابيات، والآخر في أسلاك كهربائية على دوار الأزهري، مؤكداً أن جميع الأضرار كانت مادية فقط.

الوطن