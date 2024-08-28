تعيين 75 دبلوماسيًا جديدًا في الخارجية السورية

قال وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، إن سوريا تشهد عملية إصلاح إداري شاملة بقيادة الرئيس بشار الأسد، تهدف إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالترهل الإداري والفساد.

جاءت تصريحاته هذه خلال اجتماع دوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وأكد المقداد أن مكافحة الفساد تحتل مكانة أولى في اهتمامات الوزارة، مشددًا على رفض الوزارة القاطع لأي محاولة من قبل قلة منحرفة لتشويه سمعة الدبلوماسية السورية. وأشار إلى أن الوزارة كانت تعاني من تقادم الكفاءات والترهل، إلى جانب نقص حاد في عدد الدبلوماسيين. وللتصدي لهذه المشكلات، أعلنت الوزارة عن مسابقة تهدف لتعيين 75 دبلوماسيًا جديدًا على مراحل.

في سياق آخر، صرح الأمين العام المساعد لحزب البعث، إبراهيم الحديد، بأن الرئيس الأسد يقود الحزب نحو صيغة أكثر تطورًا من الديمقراطية في العمل الحزبي.