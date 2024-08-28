العثور على أب وابنه الوحيد مقتولين في منزلهما بالحسكة

عُثر عصر على رجل في السبعينيات من عمره مقتولاً برفقة ابنه الوحيد داخل منزلهما في حي العزيزية بمدينة الحسكة، في ظروف لا تزال غامضة.

وصرح الطبيب الشرعي في مدينة الحسكة، محمد سعيد شلاش بأنه تم فحص جثتي المواطن “م. م” البالغ من العمر 70 عاماً، وابنه الوحيد “خ” البالغ 30 عاماً، بعد العثور عليهما مقتولين بعيارات نارية في الرأس داخل منزلهما بحي العزيزية.

وأوضح شلاش أنه تبين من خلال الفحص في مركز الطب الشرعي أن الأب، الذي كان يعاني من عدة أمراض ويظهر عليه الهزال، تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة في الجهة اليمنى من رأسه.

بينما ابنه الشاب تعرض لطلقة نارية في الجهة اليسرى من رأسه، ولكن من مسافة أبعد مقارنة بمسافة إطلاق النار التي تعرض لها الأب، وذلك بعد خروج زوجة المغدور من المنزل، وفقاً لما أشار إليه الطبيب الشرعي.



صاحبة الجلالة