ارتفاع غير مسبوق في الألبان!

تشهد الأسواق السورية ارتفاعات حادة في أسعار الألبان والأجبان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية تجعل من الصعب على الأسر السورية شرائها إلا بكميات ضئيلة. ما يثير الانتباه هو الارتفاع المتسارع في سعر "اللبنة"، التي أصبحت تنافس الجبنة واللبن في غلاء الأسعار، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفي الأسواق شهدت أسعار اللبنة التي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر كيلو اللبنة البلدية 30 ألف ليرة، والكريما 28 ألف ليرة، بينما تصل اللبنة الناشفة إلى 25 ألف ليرة. الجدير بالذكر أن اللبنة الناشفة، التي تُعتبر خيار الفقراء، باتت بعيدة عن طعم اللبنة التقليدية، مما يطرح تساؤلات حول مدى جودة ورقابة إنتاجها.

و أما بالنسبة للجبنة البيضاء، فقد وصل سعر الكيلو إلى 40 ألف ليرة، بينما بلغ سعر جبنة الشلل 70 ألف ليرة، وجبنة العكاوي 50 ألف ليرة، والجبنة المسنرة 50 ألف ليرة. و الجبنة الدهن الفرط تُباع بسعر 40 ألف ليرة للكيلو، والجبنة المطبوخة بـ50 ألف ليرة، وكيلو الشنكليش بسعر 35 ألف ليرة.

أما جبنة الحلوم أصابع فقد وصل سعر الكيلو إلى 70 ألف ليرة، فيما يُباع كيلو الفطر المقطع بسعر 80 ألف ليرة بحسب جولة لمراسل موقع "بزنس2بزنس" على احد أسواق دمشق.

و يتراوح سعر كيلو اللبن بين 9000-10000 ليرة وكيلو الحليب بـ 8000 ليرة بينما يباع كيلوالزيتون الأخضر بنحو 40 ألف ليرة.

أما بالنسبة لأسعار الزعتر، فقد وصلت إلى مستويات مرتفعة حيث يباع الكيلو بـ70 ألف ليرة. وعلى الرغم من تراجع استهلاكه بعد ارتفاع أسعار الزيت، إلا أن بعض الشركات بدأت بتعبئته في عبوات بأحجام مختلفة، مثل 400 غرام بدلاً من نصف كيلو، وذلك للتمويه عن سعر الكيلو والهروب من الرقابة التموينية.

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