ريف دمشق : كشف عصابة تقوم بإدخال مركبات أوربية إلى القطر بطريقة غير قانونية

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق تشير إلى وجود عصابة متخصصة في تهريب المركبات الأوروبية إلى البلاد بطرق غير قانونية، وتزوير وثائقها ولوحاتها لتبدو كأنها مركبات مسجلة في سورية.

تشمل أنشطة العصابة تركيب لوحات مزورة تتطابق مع أرقام اللوحات السورية، وتزوير رخص السير لتسهيل نقل هذه المركبات بين المحافظات وبيعها.



بعد التحري والمتابعة، تمكنت السلطات من القبض على أربعة أفراد من هذه العصابة، وهم: (هاني . س) الذي كان يعمل كوسيط لبيع المركبات، و(يوشع . ع) الذي كان يقود إحدى المركبات المهربة، و(غسان . د) و(عبدالرؤوف . ع) اللذان كانا يرافقان السائق.

تم إحضارهم مع المركبة إلى مركز الفرع، واعترفوا خلال التحقيق الأولي بإدخال المركبات المهربة إلى البلاد وتزوير لوحاتها.

كما تبين أن (عبدالرؤوف . ع) لديه سوابق جنائية تتعلق بجرائم المخدرات. التحقيقات ما زالت جارية معهم، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص وفقاً للإجراءات القانونية.



وزارة الداخلية