توقعات بشتاء ماطر في سورية

أفاد محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية، بتوقعات تشير إلى احتمال هطول كميات جيدة من الأمطار في سورية خلال فصل الشتاء المقبل.

وأوضح العصيري أن هذا التوقع يعتمد على ارتفاع معدلات التبخر في البحار والمحيطات.

لكنه أشار إلى أن التنبؤ بدرجات الحرارة في الوقت الحالي غير ممكن، مما يثير تساؤلات حول مدى برودة الشتاء القادم.

وأشار العصيري إلى أن ظاهرتي الاحتباس الحراري والتوهجات الشمسية تشكلان تحدياً أمام التنبؤ الدقيق بدرجات الحرارة.

وأوضح أن تأثيرات الانفجارات الشمسية لا تزال غير مفهومة بالكامل، رغم تراجع ظاهرة النينو مؤخراً.

فيما يتعلق بظهور “نجم سهيل”، الذي يعتبره البعض إشارة إلى انكسار الحر، أوضح العصيري أن هذا المفهوم ينطبق على دول الخليج العربي، لكنه ليس دقيقاً بالنسبة لسورية.

وأشار إلى أن نجم سهيل يمكن رؤيته فقط في مناطق محددة على الحدود الأردنية، مؤكداً أن الحضارات العربية القديمة كانت تربط ظهور هذا النجم بانخفاض درجات الحرارة وجلب الخيرات، في حين كانت الحضارة الفرعونية تربط ظهور نجم الشعرى اليماني بزيادة منسوب نهر النيل.

وأضاف أن منطقة بلاد الشام، وخاصة سورية، لم تكن تعتمد على مراقبة النجوم بنفس الطريقة نظراً لوفرة المياه والأنهار.

وأكد أن الحضارة الفينيقية، التي سكنت المنطقة، كانت أول من اكتشف نجم القطب الشمالي.



وكالات