شرطة طرطوس تكشف شبكة مراهنات إلكترونية تحوّل مليارات إلى الخارج

أعلن فرع الأمن الجنائي في “طرطوس” عن تفكيك شبكة تدير أنشطة قمار ومراهنات عبر الإنترنت، والتي يُقال إنها تجني مليارات الليرات السورية.

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية أن رئيس فرع الأمن الجنائي في “طرطوس”، العقيد ياسر العلي، صرّح بأن الفرع تلقى معلومات حول شخص يدير هذه الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت.

وبعد التحقق من صحة المعلومات، تم إبلاغ قائد الشرطة، الذي أصدر توجيهاته للقبض على جميع المتورطين.

وأوضح العقيد “العلي” أنه بعد عمليات البحث والمراقبة، تم تحديد مكان الشخص المتورط وإعداد كمين لإلقاء القبض عليه.

واعترف المتهم أثناء التحقيق بإدارة شبكة مراهنات وألعاب قمار عبر الإنترنت بالتعاون مع أشخاص خارج البلاد، إضافة إلى شخصين مقيمين في “اللاذقية”.

بالتنسيق مع شرطة “اللاذقية”، تم القبض على الشخصين الآخرين، حيث اعترفا بالتهم الموجهة إليهما.

وكشف التحقيق أنهم، بالتعاون مع عدة وكلاء في المحافظات السورية، جمعوا مبالغ مالية تقدر بعشرات المليارات، وقاموا بتحويلها إلى عملات أجنبية وإرسالها إلى خارج سوريا بطرق غير مشروعة.

وأشار رئيس الفرع إلى أن المتورطين كانوا يتقاضون عمولات من أصحاب المواقع مقابل تحويل الأموال، إضافة إلى احتجاز أشخاص وإجبارهم على التوقيع على سندات أمانة مقابل مبالغ مالية مترتبة عليهم نتيجة تلك الألعاب.

كما كشف “العلي” عن وجود سجلات بحث مفتوحة بحق المتورطين تشمل قضايا تعاطي مخدرات وانتحال صفات أمنية.

وتمت مصادرة أسلحة وأجهزة هاتفية كانت بحوزة أعضاء الشبكة، وما زال البحث جارياً عن بقية المتورطين لتقديمهم إلى العدالة.