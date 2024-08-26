سقوط جسر مشاة ومقتل شخص بدمشق

اصطدمت مركبة شاحنة تحمل مركبة باكر (حفارة ) بجسر المشاة عند نهاية اوتوتستراد المتحلق الجنوبي في دمشق ما أدى إلى وقوع الجسر على مركبة نوع (فان) ووفـ.اة شخص وإصـ.ابة شخصين وتوقف حركة السير.

على الفور حضرت دوريات من فرع مرور دمشق وقسم شرطة المزة الغربي ومنظومة الإسعاف السريع والدفاع المدني، وتم نقل المتـ.وفي وإسعاف المصـ.ابَين الى أحد مشافي دمشق ،وتم فتح مسرب في الطريق المذكور لتسهيل حركة السير.

حضر محافظ دمشق وقائد الشرطة لتفقد مكان الحـ.ادث، ويجري العمل على إزالة آثار الحـ.ادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وزارة الداخلية السورية