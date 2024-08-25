وزارة التربية تتسلم نحو 5 آلاف كتاب لتدريس اللغة الروسية

تسلمت وزارة التربية اليوم نحو 5 آلاف كتاب لمنهاج تعليم اللغة الروسية للصف السابع الأساسي، والذي جرى تأليفه من قبل لجنة مشتركة من وزارتي التربية السورية والروسية ليتم تدريسه بشكل تجريبي في ست محافظات هذا العام.

وأوضح معاون وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور رامي الضللي خلال اجتماع جرى في الوزارة اليوم أنه تم استلام 5 آلاف كتاب لتدريس اللغة الروسية للصف السابع الأساسي من منظمة اتحاد العالم المسيحي الروسية، سيوزع منها هذا العام ألف نسخة للصف السابع بشكل تجريبي في 6 محافظات تدرس هذه اللغة، وذلك تتويجاً لعلاقات التعاون بين وزارتي التربية السورية والروسية وليكون خطوة لتعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة.

بدوره نوه رئيس منظمة اتحاد العالم المسيحي ألكسي تشيركيزوف بالعلاقات التربوية المشتركة بين سورية وروسيا والتي أثمرت بتأليف هذا الكتاب، مشيراً إلى حصول ألف طالب من سورية كل عام على منح دراسية في الجامعات الروسية ليصل عدد الدارسين في الجامعات الروسية إلى خمسة آلاف طالب، إضافة إلى افتتاح 6 صفوف في وزارة التربية السورية للغة الروسية عن بعد منذ أربع سنوات.

بدوره بين مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في وزارة التربية الروسية راسوفانوف أوسمان خلال مشاركته الافتراضية أن الكتاب الذي تم تأليفه من قبل لجنة مشتركة روسية وسورية يتضمن جميع متطلبات تعليم اللغة الروسية، متمنياً أن تكون دراسة مضمونه سهلة على الطلاب السوريين.

من جهته لفت نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في دمشق والمحافظات الجنوبية، العقيد إليغ ايغيناسيوك إلى أن جامعة موسكو الحكومية تعمل مع وزارتي التربية في سورية وروسيا لتكون الفائدة أكبر للأشخاص الذين يدرسون اللغة الروسية في سورية، معرباً عن أمله أن يكون الكتاب طريقاً للتعليم وزيادة المعرفة باللغة الروسية.

وأوضح الموجه الأول لمادة اللغة الروسية في وزارة التربية المهندس بسام الطويل أن الكتاب تم تأليفه من خلال لجنة مشتركة من وزارتي التربية السورية والروسية، حيث سيتم تدريسه هذا العام بشكل تجريبي في محافظات “دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء ودرعا” لكونها الأكثر تدريساً للغة الروسية في سورية، حيث تم استلام 5 آلاف نسخة لكل من كتابي الطالب والأنشطة و300 نسخة دليل المعلم، مبيناً أن عدد الطلاب الدارسين للغة الروسية في سورية كلغة أجنبية ثانية وصل إلى 39500 طالب وطالبة من الصف السابع الأساسي وحتى الثاني الثانوي.