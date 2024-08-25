بعد تأخر صرفها: مصدر في تربية اللاذقية يؤكد قرب صرف طبيعة العمل للمدرسين

تفاجأ العاملون في مديرية تربية اللاذقية بعدم إضافة علاوة طبيعة العمل على رواتبهم هذا الشهر، مما أثار تساؤلات حول الأسباب. وأوضح سليمان حمودي، محاسب الإدارة في المديرية، أن التأخير في صرف طبيعة العمل جاء نتيجة عدم توفر الاعتماد المالي اللازم من الموازنة المركزية، وذلك بسبب زيادة الرواتب وما تبعها من زيادة في قيمة طبيعة العمل، ما أدى إلى عجز في الميزانية. وأكد حمودي أن صرف المستحقات سيتم قريباً.

وتابع حمودي: “طلبنا من الموازنة المركزية بوزارة التربية قبل شهرين زيادة الاعتمادات بموجب وثائق رسمية، ولكن لم تُضف هذه الاعتمادات، وبحسب ما وعدنا به محاسب الإدارة في الوزارة ستقوم الوزارة في تغطية الاعتماد في الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه على أبعد تقدير، وستعود الأمور كما كانت لمجرد تعزيز الاعتماد من الموازنة”.

وختم حمودي بالتأكيد على أن كل موظف سيحصل على طبيعة العمل كما كان يحصل عليها في الأشهر السابقة، مرجحاً أن يكون هناك محافظات أخرى أيضاً تأجل فيها صرف طبيعة العمل نتيجةً لعدم توفر الاعتماد.

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