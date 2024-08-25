إصابات وأضرار مادية نتيجة تنين بحري يضرب في اللاذقية 

ضرب تنين بحري صباح الأحد، منطقة الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية مخلفاً إصابات وأضرار مادية.

وقال المدير العام للموانئ العميد علي أحمد: أنه في صباح الأحد، ضرب تنين بحري مدينة اللاذقية في منطقة الرمل الجنوبي في ساحة السمك.

وبحسب العميد “أحمد” فإن التنين أدى إلى إصابات طفيفة لبعض العمال في الساحة، نتيجة تطاير أجزاء من السقف المعدني للساحة، بالإضافة لأضرار مادية.

وأكد مصدر: أن الأضرار اقتصرت على ساحة السمك و لم يتضرر أي بيت أو مبنى سكني في تلك المنطقة.

يشار إلى أن ورشات مجلس المدينة بالتعاون مع الشركات العامة في المحافظة تعمل على إزالة الأنقاض والردميات من ساحة السمك.

الجدير بالذكر أن مجلس مدينة اللاذقية في العام الماضي وقع عقداً مع الشركة العامة للموارد المائية لصيانة البنى التحتية في ساحة السمك، بالإضافة لمدخل الساحة والسقف المعدني والإنارة.