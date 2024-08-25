أسعار الألبان والأجبان والبيض ترتفع من جديد في دمشق

تواصل أسعار السلع في الأسواق السورية عرض تقلباتها المتواصلة، حيث يشهد سوق دمشق تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين الأحياء والمناطق المختلفة. حيث تحتضن العاصمة أسواقاً تستقطب كافة شرائح المجتمع، من الطبقة المفقرة إلى الفئات الميسورة،مما يزيد من تعقيد مهمة رصد الأسعار بدقة في ظل هذه التباينات الواسعة.

ووفقاً لجولة ق في عدة مناطق من دمشق، بما في ذلك أسواق باب الجابية، المزة، وباب سريجة، رُصدت تفاوتات واضحة في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية.حيث بلغ سعر كيلو اللبن 8000 ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو الحليب بين 6500 و7000 ليرة. في المقابل، وصل سعر كيلو اللبنة إلى 24 ألف ليرة سورية، وسجل سعر كيلو الجبنة البلدية 37 ألف ليرة. أما جبنة الشلل فقد تراوح سعرها بين 60 و65 ألف ليرة سورية.

ارتفاع مستمر في أسعارالبيض في أسواق دمشق

ووصل سعر قالب جبنة القشقوان زنة 200 غرام إلى نحو 35 ألف ليرة سورية. كما سجل سعر صحن البيض بالجملة في سوق الهال 35 ألف ليرة عند شراء كميات كبيرة (كرتونة على الأقل)، فيما ارتفع السعر إلى 45 ألف ليرة عند البيع بالمفرق.

و نود التذكير بأن جميع الأسعار المذكورة في هذا التقرير هي أسعار وسطية تم رصدها يوم السبت 24 آب 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد السواس، نائب رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق وريفها، أوضح في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام المحلية أن هناك نحو 500 حرفي يعملون في مجال الألبان والأجبان في دمشق وريفها. هؤلاء الحرفيون يستجرون يومياً حوالي 40 طناً من حليب البقر، بينما تستجر معامل إنتاج الألبان والأجبان نحو 20 طناً يومياً.