الليرة اللبنانية تتوجه نحو اخفاض حاد أمام الدولار

يبدو أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية مستمرة بالتعمق خلال الفترة المقبلة سيما فيما يخص قيمة العملة اللبنانية، إذ أشار تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى سيناريوهات انخفاض كبير لليرة اللبنانية خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 115 ألف ليرة لكل دولار في 2025.

ويشير التقرير إلى توقعات باستمرار انخفاض قيمة الليرة اللبنانية لتصل إلى إلى 136 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في عام 2026، و 152 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في 2027.

وأرجع التقرير الانخفاض الحاد للعملة لعدة تحديات يواجهها الاقتصاد اللبناني، أبرزها تزايد المخاطر الأمنية في لبنان ، وانعدام الاستقرار الاقتصادي المستمر، ومستويات الديون المرتفعة، والتحديات المرتبطة بمرونة السياسة النقدية المحدودة، والشلل السياسي المستمر، وثقة المستثمرين المحدودة، والدولرة العالية للاقتصاد وفقاً للعربية نت.

يذكر أن الليرة اللبنانية مستقرة حالياً عند نحو 90 ألف ليرة لكل دولار، وأن صندوق النقد الدولي، قال في بيان سابق له إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.



