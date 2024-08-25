نصائح غذائية لزيادة إنتاج فيتامين “د” في الجسم

يعد فيتامين “د” من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، إذ يلعب دوراً رئيسياً في تمكين الجسم من امتصاص الكالسيوم، المكون الأساسي للعظام.

إضافة إلى ذلك، يساهم فيتامين “د” في تنظيم وظائف عديدة في خلايا الجسم، كما يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، مما يدعم صحة الجهاز المناعي، العضلات، والدماغ.

وفقًا لموقع Mayo Clinic، هناك عدة نصائح غذائية يمكن اتباعها لزيادة مستويات فيتامين “د” في الجسم:

المأكولات البحرية : تناول 100 غرام من سمك السلمون المعلب يمكن أن يوفر ما يصل إلى 386 وحدة دولية من فيتامين “د”.

الفطر : الفطر غني بالبروتينات، ووفقاً للأبحاث، يمكن أن يساعد أيضاً في تحسين مستويات فيتامين “د” في الجسم.

منتجات الألبان : حليب البقر وبدائله مثل حليب الصويا واللوز يمكن أن يعزز مستويات فيتامين “د”.

صفار البيض : صفار البيض من الدجاج الذي يتم تربيته في المراعي يعتبر مصدراً جيداً لفيتامين “د”.

المكملات الغذائية : للأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين “د”، يمكن أن تكون المكملات الغذائية خياراً جيداً، ولكن يجب تناولها بناءً على وصفة طبية وتحديد الجرعات المناسبة.

أشعة الشمس : التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا يعد من أكثر الطرق الطبيعية للحصول على فيتامين “د”.

اتباع هذه النصائح يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين “د” في الجسم، مما يعزز الصحة العامة ويقي من العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بنقص هذا الفيتامين.

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