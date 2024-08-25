السورية للاتصالات تركب أنظمة طـاقة شمسية في 99 موقعاً بتكلفة تتجاوز 5 مليارات ليرة

كشف مصدر في "الشركة السورية للاتصالات" عن تنفيذ مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 99 موقعاً بمختلف المحافظات السورية، بهدف مواجهة مشكلة انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض الأماكن.

وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع أكثر من 5 مليارات ليرة سورية، مع خطط لتوسيع المشروع ليشمل حوالي 50 موقعاً إضافياً ضمن خطة عام 2025.

كما أوضح المصدر أن قطاع الاتصالات في سوريا تعرض للضرر جراء ظاهرة التعدي على الشبكات الهاتفية، حيث بلغت أطوال الكوابل الأرضية التي تعرضت للسرقة خلال العام الفائت والحالي نحو 81075 متر بكلفة تقديرية حوالي 20 مليار ليرة سورية، أما بالنسبة للكوابل المعلقة بلغت الأطوال 260175 متر بكلفة تقريبية 13 مليار ليرة سورية.

يذكر أنه تم تسجيل حالات عدة لسرقة كابلات هاتفية في مناطق مختلفة بالمحافظات ما أدى لضرر كبير بالشبكة وبالتالي انقطاع الخدمة عن المشتركين.

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