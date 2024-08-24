القيادة المركزية لحزب البعث تعلن شروط الترشح للانتخابات القادمة

أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث مجموعة من الشروط الجديدة المتعلقة بالترشح لانتخابات الحزب، وكذلك انتخابات النقابات والمنظمات والاتحادات المقبلة.

وقد تم اعتماد نظام الدورتين كحد أقصى للترشح، حيث لن يُسمح لأي شخص بالترشح إذا كان قد أمضى دورتين متتاليتين أو أكثر في نفس المستوى خلال الانتخابات المقبلة، سواء كان ذلك على مستوى الحزب أو في الاستئناس الحزبي المتعلق بانتخابات النقابات والمنظمات والاتحادات الأخرى.

كما قررت القيادة أن يقتصر حق الانتخاب والترشح على الأعضاء العاملين فقط، مستثنية بذلك الأنصار.

وأيضاً، وجهت القيادة فروع الحزب بوقف أي عمليات نقل وعدم تقديم مقترحات تتعلق بإعادة تفعيل أو دمج أو إنشاء أو فصل فرق أو شعب حزبية حتى إشعار آخر.

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