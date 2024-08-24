شرطة ناحية الكسوة تلقي القبض على أم وابنتها بتهمة سرقة مصاغ ذهبي 

24-08-2024

شرطة ناحية الكسوة تلقي القبض على أم وابنتها بتهمة سرقة مصاغ ذهبي 

ألقت شرطة ناحية الكسوة في ريف دمشق القبض على سيدة وابنتها بتهمة سرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية من عدة منازل، حيث بلغت قيمة المسروقات المستردة حوالي نصف مليار ليرة سورية.

وتعود تفاصيل الحادثة عندما تقدم أحد المواطنين بشكوى تفيد بسرقة مبلغ 5600 دولار أمريكي من منزله، دون وجود أي آثار لكسر أو خلع، مما يشير إلى استخدام مفتاح مطابق.

بعد إجراء التحقيقات وجمع المعلومات، تم الاشتباه بجارة الضحية، المدعوة “إيناس. ش” وابنتها “ربا. ن”، حيث تم اعتقالهما.

وخلال التحقيق، اعترفت المتهمتان بسرقة مفتاح المنزل أثناء زيارة الضحية، ومن ثم تنفيذ السرقة بعد عدة أيام عندما كان المنزل خالياً.

كما اعترفتا أيضاً بتنفيذ سرقة أخرى لجارهما الثاني بالطريقة ذاتها، حيث استولتا على 5700 دولار أمريكي ومصاغ ذهبي بقيمة تقارب 400 مليون ليرة سورية.

التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم إحالة المتهمتين إلى القضاء المختص.


صاحبة الجلالة

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