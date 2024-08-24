مصدر طبي بدمشق يوضح الفروقات بين جدري الماء وجدري القردة!

كشف رئيس قسم الأمراض الإنتانية في مستشفى الأطفال الجامعي بدمشق، د. عصام إنجق، عن الفروقات الكبيرة بين جدري الماء وجدري القردة، موضحًا أن كلاً من المرضين ينتمي إلى عائلة فيروسية مختلفة تمامًا.

وأشار إلى أن جدري الماء ينتشر بشكل شائع بين الأطفال ويعطي مناعة دائمة بعد الإصابة، في حين أن جدري القردة يعتبر مرضًا أشد خطورة ويصيب بعض الحيوانات والإنسان.

وفيما يخص انتشار جدري الماء في سورية، أوضح د. إنجق أنه مرض شائع بين الأطفال ويحدث غالباً مرة واحدة في حياتهم.

وأضاف أن اللقاح المضاد لجدري الماء متوفر ولكنه مكلف، ولم يتم إدخاله بعد في برامج التلقيح الوطني في سورية نظرًا لأن المرض يعتبر غير خطير في أغلب الحالات.

أما بالنسبة لجدري القردة، أكد د. إنجق أنه ينتشر بشكل كبير في إفريقيا وله نمطان، أحدهما أكثر خطورة من الآخر.

وأضاف د. وحيد رجب بيك، رئيس الرابطة السورية للأمراض الخمجية، أن سورية لم تسجل أي حالة من جدري القردة حتى الآن، وأوضح أن انتقال العدوى يتطلب تماساً مباشراً مع المصابين، وأن احتمالية وصول المرض إلى سورية ضئيلة جداً.

فيما يخص الوقاية، شدد د. رجب بيك على أهمية تجنب الاختلاط مع الأشخاص القادمين من المناطق الموبوءة، واستخدام الكفوف والكمامات عند الضرورة.

وأكد أن جدري الماء لا يتحول إلى جدري القردة، وأن هذا النوع من التحولات لا يحدث إلا في مختبرات متطورة قد تستخدم في الحرب البيولوجية.

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