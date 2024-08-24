الكشف عن مقترح لتعديل الغرامات على مخالفات السير

أعلن العميد خالد الخطيب، مدير إدارة المرور، عن تقديم اقتراح لوزارة الداخلية بتعديل بعض الغرامات المرورية، نظراً لخطورة الحوادث المرورية، وهو قيد الإصدار حالياً.

وأوضح الخطيب أن التعديلات ستشمل جميع المخالفات الخطرة التي تُعرض حياة الناس للخطر، حيث سيتم زيادة الغرامات لتكون فعّالة في ردع السائقين.

على سبيل المثال، تم اقتراح زيادة كبيرة في غرامة السرعة الزائدة التي تتجاوز الحد المسموح بأربعين كيلومتراً في الساعة، نظراً لتسببها في حوادث شديدة الخطورة.

أما المخالفات البسيطة التي لا تؤدي إلى حوادث خطرة، فستظل غراماتها منخفضة نسبيًا.

وجاء هذا التصريح خلال ورشة عمل بعنوان “السلامة المرورية مسؤولية الجميع”، التي نظمتها وزارتا النقل والداخلية.

من جانبه، أكد جرجس بشارة، مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل، على ضرورة تعديل الغرامات للحد من الحوادث المرورية.

وردًا على سؤال حول سبب كثرة الحوادث على أوتوستراد حمص، أشار بشارة إلى أن الازدحام المروري الشديد على هذا الطريق يعد السبب الرئيسي.

كما أضاف أن سرقة الشاخصات المرورية تسهم بشكل كبير في زيادة الحوادث، حيث تُسرق حوالي 80% من الشاخصات التي يتم تركيبها، مما يعرقل جهود الأمان المروري على الطرق.

وأشار إلى أن نسبة الحوادث الناتجة عن مشكلات في الطرق تتراوح بين 4% و5%.



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