الإدارة الذاتية تعيد فتح كافة المعابر مع الجانب الحكومي السوري في دير الزور

أعلنت “الإدارة الذاتية”الخميس 22/8/2024 إصدار التعميم رقم 5، الذي يقضي بإعادة فتح جميع المعابر التجارية والمدنية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري في محافظة دير الزور.

جاء هذا القرار بعد إلغاء التعميم رقم 3، الصادر في 7 أغسطس الجاري، والذي كان يفرض حظراً كاملاً على منطقة الوسط والمنطقة الشرقية في دير الزور.

وبموجب التعميم الجديد، تم استبدال الحظر الكامل بحظر جزئي يبدأ من الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحاً.

ويأتي هذا التعميم بعد أن فرضت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يوم الأربعاء الماضي حظر تجوال في ريف دير الزور الغربي، بعد تعزيز وجودها العسكري في المنطقة نتيجة تجدد الاشتباكات مع قوات الجيش السوري في ريف دير الزور الشرقي.

في الأيام الأخيرة، تعرضت دوريات ونقاط تفتيش تابعة لـ”قسد” لهجمات من مسلحين مجهولين في مناطق مختلفة، منها حمام، جنينة، الكبر، والتبني في الغرب، والصبحة، ذيبان، ودرنج في الشرق.

ورغم هذه التوترات، تشهد محافظة دير الزور استقراراً نسبياً بعد موجة من المعارك والقصف المتبادل بين “جيش العشائر” وقوات الجيش السوري من جهة، و”قسد” من جهة أخرى على الضفة الشرقية لنهر الفرات، ما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين.

وفي سياق آخر، رفعت “قسد” مؤخراً الحصار عن المناطق الأمنية الخاضعة للجيش السوري في مدينتي القامشلي والحسكة، بعد اتفاق تم بوساطة روسية.

حيث قامت “قسد” بسحب قواتها وإزالة الحواجز الأمنية المحيطة بالمناطق الأمنية، مما سمح بحرية تنقل الأفراد والآليات، بما في ذلك صهاريج المياه.

وكالات