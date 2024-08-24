الجيش يعلن عن بدء حملة تمشيط في البادية

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن تنفيذ الجيش العربي السوري حملة تمشيط جديدة بدأت فجر أمس الخميس 22 آب/ أغسطس، في بادية الرصافة جنوبي مدينة الطبقة بريف الرقة شرقي سوريا.

وقال ناشطون محليون، إن قوات الجيش السوري، شرعت بالحملة التي ضمت مئات العناصر وعشرات الآليات العسكرية الثقيلة، الأمر الذي تكرر وسط غارات جوية روسية.

ورجحت الشبكة أن الحملة تشمل تمشيط المنطقة من بادية الرصافة وصولاً لبادية السخنة بحثاً عن خلايا داعش بالمنطقة، ولفتت إلى تكرار الحملات بالمنطقة التي تعد من أكثر المواقع نشاطاً لداعش في سوريا.

إلى ذلك قالت مصادر محلية، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن عمليات التنظيم شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة بالبادية مع انتشار قوات الجيش السوري عقب التصعيد الأخير بديرالزور والدوريات بالبادية.

ويوم أمس قالت وزارة الدفاع الأميركية، إن تنظيم “داعش” لايزال يشكل خطراً في المناطق التي ينتشر فيها، وخاصة في سوريا، لكنه بالتأكيد لا يملك نفس القدرة التي كان عليها قبل 10 سنوات.

وكان الجيش السوري قد أطلق سلسلة عمليات تمشيط في البادية على مدى السنوات الماضية، وكذلك روسيا التي أعلنت لمرتين عن حملة بغرض القضاء على داعش هناك، تحت اسم “الصحراء البيضاء”.

وكالات