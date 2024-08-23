انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

23-08-2024

انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة وعشوائية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، فيما يستمر حاراً وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

كما يكون الجو ليلاً معتدلاً بشكل عام، ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع فرصة ضعيفة لتشكل ضباب خفيف في الصباح الباكر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية، غربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 60 كيلو متراً بالساعة، مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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