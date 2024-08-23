تحدثت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة، عن سير العملية العسكرية الخاصة في الفترة من 17 إلى 23 أغسطس عام 2024.

ووفقا للتقرير، وجه الجيش الروسي 16 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات بدون طيار هجومية على البنية التحتية للمطارات ومستودعات الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية وورش إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكذلك حظائر تخزين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات NASAMS. وبالإضافة إلى ذلك، تم ضرب مستودعات الوقود العسكرية، والمناطق التي تتركز فيها الاحتياطيات، ونقاط الانتشار المؤقتة لوحدات التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.

وتصدت مجموعة قوات "الشمال" التابعة للجيش الروسي في مقاطعة كورسك، لمحاولة عبور فصائل من القوات الأوكرانية للحدود الروسية.

ووجهت قوات هذه المجموعة من الجيش الروسي، ضربات قوية لأربعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية على اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي خسرت قوات العدو ما يصل إلى 3090 عسكريا في منطقة مسؤولية مجموعة "الشمال" خلال أسبوع.

وصدت مجموعة قوات "الشرق"، سبع هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع وقامت بتحسين مواقعها على خطوط التماس ووصلت خسائر العدو إلى 800 فرد عسكري.

وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت القوات المسلحة الروسية صاروخ "نبتون-إم دي،" و18 قنبلة موجهة من طراز Hammer ، و87 قذيفة HIMARS ، و340 طائرة بدون طيار.

ووفقا للتقرير، تمكنت مجموعة قوات "الوسط" من تحرير خمسة مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال أسبوع.

وخلال الأسبوع الماضي، وجهت مجموعة قوات "دنيبر" ضربات قوية استهدفت تشكيلات سبعة ألوية معادية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 480 عسكريا في منطقة مسؤولية مجموعة "دنيبر" خلال الأسبوع المذكور.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الغرب" تمكنت خلال الأسبوع الماضي من القضاء على حوالي 3400 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية.

وبلغت خسائر العدو الأوكراني في منطقة مسؤولية مجموعة القوات "الوسط" خلال أسبوع 3855 عسكريا وست دبابات و51 قطعة مدفعية.

المصدر: RT