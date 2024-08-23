دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان في المنطقة الوسطى

سمعت أصوات التي في مدينة حمص ناجمة عن عدوان ولا معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

وأضافت: "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية بمحيط مدينة حماة".

وقال قائد فوج إطفاء حمص الرائد إياد محمد: "إصابتان جراء العدوان الذي استهدف قرية أم حارتين غربي المدينة، وقرية الدوير شمالي المدينة، وقد جرى نقل الإصابات إلى أحد مشافي حمص لتلقي العلاج المناسب".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

وسمعت أصوات الانفجارات التي في العاصمة عائدة لألعاب نارية في قلعة دمشق.

المصدر: شام إف إم