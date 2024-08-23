23-08-2024
ألعاب نارية في قلعة دمشق تخيف السكان في منتصف الليل!
دوت أصوات انفجارات في العاصمة دمشق منتصف ليل الخميس الجمعة.
وتبين أن “الأصوات التي سمعت في العاصمة دمشق ناتجة عن إطلاق ألعاب نارية في قلعة دمشق”.
فيما تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر الألعاب النارية التي أطلقت من حفل في قلعة دمشق فجر اليوم الجمعة 23 آب الجاري.
وفيما أثارات الاصوات مخاوف سكان العاصمة السورية التي تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات صاروخية اسرائيلية, أكد مصدر عسكري سوري أن أصوات الانفجارات ليست ناجمة عن عدوان خارجي.
وكالات
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