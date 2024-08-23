مستشفى الأسدي بدمشق يعلق على نبأ إغلاقه

أوضحت إدارة مستشفى الأسدي في دمشق أن الإغلاق الذي تم تداوله يوم الأربعاء هو إغلاق “مؤقت” بسبب مخالفة إدارية يجري العمل على حلها.

انتشرت تقارير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإغلاق المستشفى، الواقع في حي “المزة- فيلات غربية” بدمشق، بالشمع الأحمر، دون ذكر تفاصيل عن سبب الإغلاق أو الجهة التي قامت به.

وفي بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أكدت إدارة المستشفى أن الإغلاق مؤقت وأنه جاء نتيجة مخالفة إدارية بسيطة، مضيفة أن المستشفى سيعود للعمل قريبًا.

كما حذرت الإدارة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي جهة إعلامية أو فردية تنشر معلومات مغلوطة أو تشهيرية بخصوص الإغلاق.

جدير بالذكر أن مستشفى الأسدي يعد من المستشفيات الخاصة البارزة في دمشق، وقد أسسها الطبيب الفلسطيني-السوري زياد عبد الهادي الأسدي وإخوته.

تنحدر عائلة الأسدي من مدينة صفد في فلسطين، وكان الدكتور زياد حاصلًا على شهادات البورد الأمريكي في الجراحة النسائية وجراحة الأورام. وتوفي في دمشق في فبراير 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وكالات